إصابات بين الفلسطينيين بقمع العدو الاسرائيلي مسيرة في بيت أمر بالضفة المحتلة

أصيب عشرات الطلبة والمواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق الخميس إثر قمع جيش العدو الإسرائيلي، مسيرة طلابية في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالفة الغربية المحتلة، لمناسبة الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.

وأكدت مصادر فلسطينية ان “جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المشاركين في مسيرة انطلقت من مدارس بلدة بيت أمر صوب منطقة عصيدة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق”.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة بالبوابة الحديدة ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها”.

المصدر: وكالة وفا