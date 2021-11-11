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November 11 2021 - 14:46

اعتقال إسرائيليين في تركيا

منذ 1 ساعة 11 November، 2021
علم تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

أفادت وسائل إعلام العدو أن السلطات التركية اعتقلت إسرائيليين اثنين في أراضيها “لدواع غامضة”. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي “مكان” الخميس أن “خلفية اعتقال هذين الشخصين في تركيا لم تتضح بعد”، مضيفة أن “وزارة الخارجية الإسرائيلية تتابع القضية مع السلطات في أنقرة”.

يأتي ذلك بعد شهر من تأكيد وسائل إعلام تركية رسمية اعتقال 15 شخصاً داخل البلاد بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”. وكان النائب السابق لمدير “الموساد”، رئيس ما يُسمى “لجنة الشؤون الخارجية والدفاع” في الكنيست رام بن باراك، قد صرّح أن “أياً من هؤلاء المعتقلين الـ15 لم يكن ضابطاً في الاستخبارات الإسرائيلية”، حسب قوله.

المصدر: روسيا اليوم

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