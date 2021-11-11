6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي

يواصل ستة أسرى فلسطينيين الخميس إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل معتقلات العدو الإسرائيلي، احتجاجا على اعتقالهم الإداري تحت حجج واهية، وسط تدهور خطير على حالتهم الصحية.

والاسرى هم:

-الاسير كايد الفسفوس (32 عامًا)، من دورا في محافظة الخليل، مضرب عن الطعام منذ (120) يوماً، ويقبع في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي، بوضع صحيّ خطير.

-الاسير مقداد القواسمة، (24 عامًا) من الخليل، مضرب منذ (113) أيام، ومعتقل منذ شهر يناير العام الجاري.

-الاسير علاء الأعرج، (34 عامًا) من طولكرم، مضرب من (96) يوماً، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن “عيادة الرملة”، ويتمّ نقله إلى المستشفيات، وقد تمّ تحويله للتّحقيق رغم صعوبة وضعه الصّحي.

-الاسير هشام إسماعيل أبو هواش، (39 عامًا)، من دورا في محافظة الخليل، ومضرب من (87) يوماً، يقبع في سجن “عيادة الرملة”.

-الاسير لؤي الأشقر (45 عاماً)، من بلدة صيدا في طولكرم، مضرب منذ (32) يوماً، ويقبع في سجن “مجدو”، وهو معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّه لمدّة ستّة شهور.

المصدر: فلسطين اليوم