الطقس في لبنان غدا الجمعة صاف مع ارتفاع محدود في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة. وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها الشهرية.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: مشمس مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كمل تنشط الرياح أحيانا.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

الأحد: غائم اجمالا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 27 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و55%.

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام