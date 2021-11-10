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November 10 2021 - 23:50

المغرب تسلم منظومة رادارات من فرنسا

منذ 19 mins 10 November، 2021
الجيش المغربي
المغرب - عربي وإقليمي

تسلم المغرب من فرنسا منظومة رادارية قادرة على كشف الأهداف على مسافة 500 كلم، بحسب ما أفادت مصادر مغربية.

وقالت المصادر إن “المغرب أصبح يملك 3 منظومات من رادارات Ground Master 400″، وأضافت أن “الرادار GM400 يوفر صورة دقيقة في جميع الأوقات من خلال تقديم معدل تحديث يبلغ 6 ثوان وزاوية ارتفاع تصل إلى 40 درجة”.

وذكرت المصادر أن “الرادار قادر على مسح المجال الجوي باستمرار واكتشاف جميع أنواع الأهداف في وقت واحد على ارتفاعات عالية ومتوسطة ومنخفضة، بما فيها الطائرات بدون طيار”، وأوضحت أنه “بهذه الصفقة تعزز المملكة منظومة المراقبة العسكرية، إلى جانب التجهيزات العسكرية أمريكية الصنع، خاصة مروحيات الأباتشي الهجومية”.

المصدر: روسيا اليوم

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