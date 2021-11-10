بالفيديو | مشاهد حطام طائرة التجسس الأمريكية التي تم إسقاطها في أجواء مأرب يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2021 - 22:20

بالفيديو | مشاهد حطام طائرة التجسس الأمريكية التي تم إسقاطها في أجواء مأرب يوم أمس

منذ 21 mins 10 November، 2021
مأرب
اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

نشر الاعلام الحربي اليمني مشاهد تظهر حطام طائرة التجسس الأمريكية (Scan Eagel) التي أسقطتها القوات المسلحة في منطقة الجوبة “أثناء قيامها بمهام عدائية” في أجواء محافظة مأرب.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أعلن يوم أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وقال العميد سريع في بيان إن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب، مشيرًا الى أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال هذا العام.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني

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