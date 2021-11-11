طوكيو تؤكد رغبتها في تطوير علاقاتها مع موسكو في مختلف المجالات

قال وزير الخارجية الياباني الجديد، يوشيماسا هاياشي، إنه سيواصل تطوير العلاقات مع روسيا على أساس المنفعة المتبادلة، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وصرح وزير الخارجية في أول مؤتمر صحفي له، بأن اليابان تعتبر أنه مواصلة تطوير العلاقات مع مع روسيا أمرا مهما.

وأضاف: “من المهم ان تستمر العلاقات بين البلدين في التطور في اتجاه يعود بالفائدة على كل من الطرفين في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية”.

كما تطرق إلى مسألة توقيع معاهدة سلام مع روسيا، قائلا: “فيما يتعلق بمشكلة توقيع معاهدة سلام، يجب ألا نترك هذه المهمة عبئا على عاتق الأجيال القادمة، وسنواصل إجراء حوار في هذا الاتجاه، لحل قضية الأراضي على أساس الاتفاقات القائمة، بما في ذلك الاتفاق المبرم في سنغافورة”.

كما أشار وزير الخارجية الياباني إلى أن الحكومة تنوي الالتزام بمسار عقد معاهدة سلام بعد تسوية مسألة الخلاف على الأراضي مع روسيا.

المصدر: وكالات