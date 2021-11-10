روسيا: لكشف ملابسات استهداف جنود من القوة التابعة للأمم المتحدة بعاصمة إفريقيا الوسطى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعول على أن “يثمر التحقيق في الكشف عن أسباب الاعتداء المسلح على جنود من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عاصمة إفريقيا الوسطى”.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا الأربعاء ” نلاحظ أن سلطات إفريقيا الوسطى أعلنت فورا عن استعدادها لإجراء تحقيق مشترك مع قيادة بعثة الأمم المتحدة في ملابسات الحادث كلها، ونعول على أنه سيسمح بتحديد أسباب الواقعة واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا”.

أفادت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في بيان صادر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري “بإطلاق النار على عشرة من جنود حفظ السلام المصريين العزل من وحدة الشرطة التأسيسية المصرية التابعة لها، من بينهم اثنان في حالة خطرة”.

من جهته، قال متحدث باسم رئاسة إفريقيا الوسطى إن “سبب الحادث يعود لاقتراب الشرطيين المصريين من المقر الرئاسي وقيامهم بتصويره دون الانصياع للإنذارات”.

المصدر: روسيا اليوم