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November 10 2021 - 19:16

وزير الخارجية الجزائري: آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

منذ 59 mins 10 November، 2021
علم الجزائر
الجزائر - عربي وإقليمي

شدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الأربعاء على أنه الأوان قد آن لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وقال إن “كرسي سوريا يجب أن يعود إليها دون التدخل في سياساتها وفي من يحكمها”.

وأكد لعمامرة أن “الجزائر لم توافق أصلا في تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية”، ولفت إلى أن “ذلك لم يسهم ذلك في الحلول”، وتابع “الآن سننظر إلى المستقبل”، واضاف “سنعمل على تقريب وجهات النظر بين الإخوة العرب في القمة العربية والتحلي بقسط من الواقعية”.

وبارك لعمامرة “زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق”، وأمل في أن “تسهم في تذليل العقبات بين سوريا ودول عربية أخرى لنبلغ هدف جمع الشمل”.

المصدر: روسيا اليوم

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