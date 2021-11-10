وزير التعليم اليمني: جميع الأحرار في مأرب مع مبادرة السيد الحوثي

أكد وزير التعليم العالي في اليمن حسين حازب أن “مشايخَ وأبناءَ مديريات مأرب المحرَّرة يشعرون بالأمان والراحة بعد تحرير مناطقهم من دَنَسِ الغزاة والمرتزِقة”.

وقال حازب الاربعاء إن “الغالبيةَ العُظمى من أبناء مأرب مرحِّبون بالجيش واللجان الشعبيّة وَموافقون على مبادرة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومؤيدون لها ويتمسكون بها، ويحملون المسؤولية من لم يسمح بها”.

ودعا حازب “أبناء مأرب الذين لا يزالون يقاتلون في صف العدوان، حَيثُ دعاهم للعودة إلى رُشدِهم وأن يفكروا ما الذي قدّم العدوان لهم خلال السنوات السبع الماضية”.

المصدر: موقع انصار الله