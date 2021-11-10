الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و221 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 4 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة.

وأشارت الوزارة الى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 15، الخليل 27، جنين 11، طولكرم 6، أريحا والأغوار 4، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 8، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 2، سلفيت 0، قطاع غزة 145″، وتابعت “تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، حالة في بيت لحم، حالة في الخليل”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 23، الخليل 61، جنين 31، طولكرم 3، أريحا والأغوار 4، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 17، ضواحي القدس 6، طوباس 9، نابلس 8، سلفيت 0، قطاع غزة 155”.

المصدر: فلسطين اليوم