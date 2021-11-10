الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و221 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 10 2021 - 17:46

الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و221 إصابة جديدة بكورونا

منذ 15 mins 10 November، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 4 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة.

وأشارت الوزارة الى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 15، الخليل 27، جنين 11، طولكرم 6، أريحا والأغوار 4، قلقيلية 1، رام الله والبيرة 8، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 2، سلفيت 0، قطاع غزة 145″، وتابعت “تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، حالة في بيت لحم، حالة في الخليل”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 23، الخليل 61، جنين 31، طولكرم 3، أريحا والأغوار 4، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 17، ضواحي القدس 6، طوباس 9، نابلس 8، سلفيت 0، قطاع غزة 155”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة