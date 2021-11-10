الطقس في لبنان غدا صاف مع انخفاض في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2021 - 13:12

الطقس في لبنان غدا صاف مع انخفاض في درجات الحرارة

منذ 39 mins 10 November، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية و الداخلية حيث تصبح ضمن معدلاتها. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة:  طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها الشهرية .
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)

– الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  قليل الغيوم بسحب مرتفعة، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى  غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و رياح ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية، ويتوقع هطول بعض الرذاذ المحلي فوق الجبال مساء .

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية و الداخلية حيث تصبح ضمن معدلاتها.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 22 درجة.
– الرياح السطحية:  شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س، تنشط اعتبارا من بعد الظهر فتصل الى 50 كلم/س.
– الانقشاع:  جيد
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 60 %
– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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