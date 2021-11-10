فرنسا تعيد الالتزام بالكمامات في المدارس الابتدائية

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية إعادة العمل بإلزامية الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في كافة أنحاء البلاد اعتبارا من الاثنين المقبل، في قرار يرمي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه “اعتبارا من الاثنين المقبل ستنتقل كل مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي”.

وأضافت أن هذا الإجراء سيشمل “عودة التزام الكمامات من قبل كل تلامذة المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد، بعدما كان هذا الإجراء محصورا حتى اليوم بالمقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس”.

المصدر: مواقع اخبارية