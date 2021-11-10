عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاربعاء 10-11-2021

العناوين



الأخبار:

ـ مجزرة مرضى السرطان

ـ ‫حفلة جنون قضائية

ـ ‫«خبيصة» العدليّة: لم يعُد معروفاً من طلبَ كفّ يدْ مَن!

ـ ‫ابن زايد يفتح طريق العرب: موسم العودة إلى سوريا

البناء:

ـ الأسد يستقبل عبد الله بن زايد… والإمارات تفتح الباب لحضور سورية قمة الجزائر

ـ قآني ينجح بالتهدئة وجمع الخصوم في بغداد… وشنكر: مأرب هزيمة لواشنطن والرياض

ـ لافروف: واشنطن تريد بقاء النازحين في لبنان… ووزير خارجية قطر يصل اليوم إلى بيروت

الديار:

ـ زيارة زكي كأنها لم تكن… الازمة السياسية الى مزيد من التعقيد وملف لبنان مرتبط بملف العراق

ـ استفحال الصراع القضائي… نسوة يقتحمن قصر العدل ويختمن مكتب قاض بالشمع الاحمر!

ـ تمايز بين الرياض وأبوظبي… ووزير خارجية الامارات يلتقي الأسد في دمشق

النهار:

ـ الفوضى القضائية تتفاقم واقتراع المغتربين مهدد

ـ عبدالله بن زايد أرفع مسؤول إماراتي في دمشق منذ 2011

ـ تونس: تصاعد الاحتجاجات في عقارب إثر وفاة شاب بموجهات مع الشرطة

اللواء:

ـ حكومة ” المسارات المنفصلة” تنتظر المسعى العربي..بلا أفق!

البنك الدولي على خط تمويل الكهرباء.. و”مهزلة” في العدلية: مجموعة نسائية تختم مكتب مزهر “بالشمع الأحمر”

الجمهورية:

ـ مساعٍ لإستئناف جلسات الحكومة

ـ أهلاً بالتهريب

ـ مساومات على قرادحي: من يقبض الثمن؟

ـ متى يصرخ ميقاتي: “بطيخ يكسر بعضو”؟

ـ هل تصبح عملية تصحيح الأجور عبثية؟

الاسرار

البناء:

-توقف دبلوماسيون غربيون أمام كلام المعاون السابق لوزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر بوصف معركة مأرب شبه محسومة لصالح أنصار الله والقول إنها تحسم نهاية الحرب، واعتبروا كلامه قطعاً لدعوات الاستخفاف بما يجري حول المدينة التي شكلت مضمون خطاب الإعلام الخليجي.

-علق قيادي سابق في قوى 14 آذار على زيارة وزير خارجية الإمارات إلى دمشق بالقول: «يعود الخليج إلى دمشق التي خاصمها كثير من اللبنانيين كرمى للخليج والتزاماً بسياساته ويكمل النقال بالزعرور بأن يقاطع الخليج لبنان فيزيد عزلة حلفائه بدلاً من أن يأخذهم معه للمصالحة»

النهار:

ـ بدأت التحالفات الانتخابية وترشيح الابناء في مؤشر الى أن الطبقة السياسية لم تقرأ التطورات والمتغيرات.

ـ يتردد ان الميزانية المخصصة لقوى المعارضة لخوض الانتخابات قد تصل الى 50 مليون دولار اميركي.

ـ يقول أحد السياسيين المخضرمين إن مواقف زعيم سياسي تحصن أبناء منطقته في الخليج بخلاف البعض من الأطراف السياسية التي لا تقرأ مخاطر مواقفها تجاه المنتشرين في هذه الدول.

ـ يردد أحد النواب المستقلين أن ما يجري اليوم بين المجلس النيابي وبعبدا حول الانتخابات قد يكون منطلقاً للتوصل الى مخرج لتطيير الانتخابات، جازماً بأن معظم الأطراف لا يريدون هذا الستحقاق.

اللواء:

– تخشى جهات دبلوماسية من ضربة تسبق استئناف المفاوضات النووية، وتغيير جدول الأعمال، لجهة النتائج المرتقبة لهذه المفاوضات.

– يسود غموض لدى غالبية أعضاء الحكومة لجهة المخارج الممكنة، والمسار المقبل للوضع العام!

-تمر المعالجات النقابية والرسمية لإعادة المقاطعين إلى العمل في الجامعة والإدارات بأزمة تمويل تُعطل البحث وتُوقف الخيارات المتاحة!

الجمهورية:

ـ تخوف دبلوماسي عربي من ان أي تصعيد أمني في لبنان قد يؤدي إلى تغيير في المعادلة الداخلية القائمة وتُدخل لبنان في وضع خطير جداً.

ـ يقول دبلوماسي لبناني ان المجتمع الدولي ” مش عم يلحق على مصايب لبنان”.

ـ قال نواب في تيار بارز إنهم لا يجدون تفسيراً لوجود 221 قانوناً عالقاً امام إحدى اللجان النيابية؟

نداء الوطن:

ـ استقصت بعض الجهات أخبار زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى الولايات المتحدة الأميركية وأرادت أن تعرف ما إذا كان عقد لقاءات لم يعلن عنها.

ـ توقع مرجع اقتصادي ان يزداد الضغط على الليرة بعد ان اتفق مصرف لبنان مع وزير المالية على تسديد مستحقات مستوردي السلع المدعومة قبل اخضاعها للتدقيق الجنائي عملاً بالقانون الصادر عن المجلس النيابي، بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف في السوق الموازية وعلى دفعات شهرية تبلغ أكثر من 40 مليون دولار أميركي شهرياً.

ـ توقع مرجع سياسي ان يؤدي الاستعجال بتقريب موعد الانتخابات النيابية إلى تأجيلها لسنتين، ليطير معها استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية لست سنوات، فيما يبقى استحقاق الانتخابات الرئاسية متأرجحاً بين التوافق او الحسم الاقليمي والدولي.

المصدر: صحف