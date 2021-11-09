روسيا: التهديدات الغربية بفرض عقوبات على بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين غير منطقية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن “التهديدات الغربية بفرض عقوبات على بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين غير منطقية”.

وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء “عندما حدث نفس الشيء على حدود دول أخرى للاتحاد الأوروبي وكان اللاجئون يتوجهون إلى الاتحاد الأوروبي من بلدان أخرى، كان حديثكم مختلفا تماما”.

وتابع نيبينزيا “الآن أنتم تهددون بالعقوبات، لمن؟ ولماذا؟ لأنكم لا تريدون استقبال اللاجئين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي؟ لا داعي لإلقاء المسؤولية دائما على الطرف البريء”.

وأكد نيبينزيا أن “المهاجرين على حدود بيلاروس مع بولندا وليتوانيا يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي ولا يعتزمون البقاء في بيلاروس”، وسأل “من الذي يخلق الأزمة في الوقت الذي توضع فيه العوائق من الأسلاك الشائكة وينقل العسكريون إلى الحدود؟”.

المصدر: روسيا اليوم