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November 9 2021 - 17:02

اليمن: احتجاجات في ردفان بلحج تطالب برحيل قوى العدوان

منذ 2 ساعة 9 November، 2021
احتجاجات لحج
اليمن - عربي وإقليمي

شهدت مديرية ردفان في محافظة لحج اليمنية الثلاثاء مظاهرات شعبية غاضبة تنديدا بانهيار العملة والمطالبة برحيل القوات التابعة للعدوان السعودي الاميركي الاماراتي.

وطالب المحتجون “حكومة المرتزقة بصرف رواتب العسكريين والامنيين واعادة الاستقرار للعملة المحلية وزيادة مرتبات موظفي القطاع المدني والمتقاعدين، وتخفيض اسعار المواد الغذائية والمحروقات”.

كما توعد المتظاهرون “باجتياح مدينة عدن في حال عدم تحقيق مطالبهم والسيطرة على مقرات حكومية المرتزقة، خلال مهلة أربعة أيام فقط”، ودعوا إلى “الإلتحام بمظاهرات عدن وإغلاق قصر معاشيق ومقر قوات تحالف العدوان ومطار عدن”.

المصدر: موقع انصار الله

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