اليمن: احتجاجات في ردفان بلحج تطالب برحيل قوى العدوان

اليمن: محافظ لحج يكشف مؤامرة سعودية تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية

اتهم محافظ محافظة لحج اليمنية أحمد حمود جريب “حكومة عبد ربه منصور هادي وتحالف العدوان وحزب الإصلاح باستغلال تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية في محافظات صنعاء ومأرب والجوف مؤخراً، لإثارة مخاوف أبناء المحافظات الجنوبية وفتح معسكرات تجنيد وتحشيد للآلاف من الشباب بهدف تحويلهم إلى قرابين في معارك خاسرة دفاعاً عن ...