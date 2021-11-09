إصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي في الضفة المحتلة

أصيب الثلاثاء عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين قوات العدو الإسرائيلي وتلاميذ المدارس على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه التلاميذ، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق وعولجوا ميدانيا”.

ولفتت المصادر الى “المواجهات وقعت عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى نظمها طلاب مدرسة ذكور العروب الثانوية، نددت بالجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وجميع الأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم