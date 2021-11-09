ميقاتي ترأس اجتماعا للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء وإصلاحه

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اجتماعا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه، بمشاركة المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والوزاراء سعاده الشامي، ويوسف خليل، ووليد فياض، والنائب نقولا نحاس.

وأعلن فياض بعد الاجتماع، أنه “تابع خلال الاجتماع درس المستلزمات والخطوات اللازمة من أجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا”.

وقال: “وشاركنا البنك الدولي في هذا الإجتماع بأخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح”.

وأكد وزير الطاقة، “وجود تعاون لإنجاز خطة العمل، واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة بإصلاح خط الكهرباء، والنواحي التمويلية والتعاقدية التي يتم العمل عليها مع الوزارات والإدارت المختلفة.”

بدوره قال كومار: “ناقشنا اليوم مع ميقاتي ووزير الطاقة والمياه والمسؤولين المعنيين إقتراح البنك الدولي لدعم الاصلاحات في قطاع الكهرباء، وهذا أمر أساسي من أجل المزيد من الشفافية، ومن اجل نظم وقوانين أفضل، وزيادة امداد الكهرباء للمواطنين اللبنانيين”.

وأشار المسؤول في البنك الدولي، إلى أنّ “هذا البرنامج ستتم مناقشته في الحكومة التي نود ان نعمل معها من اجل تسريع الإصلاحات في قطاع الكهرباء مما يجعله قطاعا اكثر استدامة”.

المصدر: مواقع اخبارية