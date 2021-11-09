بمشاركة 1500 عنصر أمني .. تركيا تطلق عملية “أرن الشتاء-1” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 9 2021 - 11:54

بمشاركة 1500 عنصر أمني .. تركيا تطلق عملية “أرن الشتاء-1”

منذ 59 mins 9 November، 2021
حزب العمال الكردستاني
تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الداخلية التركية الثلاثاء، إطلاق عملية “أرن الشتاء-1” الأمنية ضد حزب العمال الكردستاني والذي تصنفه أنقرة إرهابياً، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد. وقالت الوزارة في بيان لها، إن العملية تهدف إلى “إخراج التنظيم الإرهابي بالكامل من أجندة تركيا، وتحييد إرهابيين يعتقد بأنهم ينشطون في الولاية”. وأشار البيان إلى مشاركة 1550 عنصراً من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين في العملية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع “العمال الكردستاني” وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك “رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش”، حسب الجانب التركي.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة