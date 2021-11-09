الطقس في لبنان غدا الأربعاء قليل الغيوم والحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء غائما جزئيا صباحا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها حتى يوم الاربعاء.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة.

الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 8 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – غربية إلى شمالية – شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و55 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام