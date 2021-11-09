النفط يصعد بعد إقرار قانون البنية التحتية الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2021 - 08:14

النفط يصعد بعد إقرار قانون البنية التحتية الأميركي

منذ 6 mins 9 November، 2021
Neft Price11
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط  حيث دعمت المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي العالمي توقعات الطلب على الطاقة وقالت الولايات المتحدة إنها تدرس خيارات لمعالجة ارتفاع الأسعار.
وتقدم خام برنت بنسبة 0.83% ليستقر عند مستوى 83.43 دولار للبرميل، بعد انخفاضه بنحو 2% الأسبوع الماضي.
وارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.81%، ليستقر عند 81.93 دولارًا ، بعد أن انخفض بنسبة 3% تقريبًا خلال يوم الجمعة.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت بإقرار الكونغرس لمشروع قانون البنية التحتية الذي طال تأجيله بقيمة تريليون دولار والذي قد يعزز النمو والطلب على الوقود.
تأثير قرار أوبك+ على تحركات النفط
وتلقت الأسعار مزيدا من الدعم بعد قرار اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، المعروفين معًا باسم أوبك + ، بعدم تسريع زيادات الإنتاج المخطط لها الأسبوع الماضي.
وكان بايدن قد دعا أوبك + لإنتاج مزيد من الخام للحد من ارتفاع الأسعار وقال يوم السبت إن إدارته لديها “أدوات أخرى” للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

المصدر: رويترز

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