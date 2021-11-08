الجيش اللبناني: توقيف مطلوبين في الليلكي وصبرا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2021 - 21:04

الجيش اللبناني: توقيف مطلوبين في الليلكي وصبرا

منذ 15 mins 8 November، 2021
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 6/11/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي المواطن (ز.ح) الصادرة بحقه مذكرات توقيف عدة بجرائم مختلفة منها السرقة والنشل وشراء دراجات نارية مسروقة وبيعها لأشخاص بهدف تهريبها إلى الأراضي السورية، إضافة إلى تعاطي المخدرات وإطلاق نار وافتعال إشكالات أدى أحدها في وقت سابق إلى مقتل شخص.

وبتاريخ 7/11/2021، أوقفت أيضا دورية من المديرية في منطقة صبرا المواطن (م.غ) لترويجه المخدرات وتعاطيها، إضافة إلى قيامه بأعمال سرقة وسلب والتعدي على مواطنين وفرض خوات مالية وافتعال مشاكل وإطلاق نار، وقد ضبطت في حوزته كمية من المخدرات. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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