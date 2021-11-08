الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع مع درجات حرارة فوق معدلاتها حتى يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي .

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة .

الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها .

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح ناشطة.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 8 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، سرعتها بين 10و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 65%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام