خواجة بعد مشاركته في اجتماع لجنة الأشغال: طالبنا وزير الطاقة بأن تجرى المناقصات اللاحقة في ادارة المناقصات

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة بعد مشاركته في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل “أثنينا في اجتماع لجنة الأشغال على خطوة وزير الطاقة وليد فياض في ذهابه الى ادارة المناقصات لاجراء أول مناقصة في فترتة الوزارية التي تمت بشفافية عالية، وفقا للقانون والأصول والاجراءات المرعية ولكن فروقات الأسعار في هذه المناقصة ما بين الرقم الذي رست عليه وهو 27.68 سنتا وما قدمته بعض الشركات من أسعار 66 و56 لفتت الأنتباه وطرحت تساؤلات”.

أضاف خواجة “لذلك طالبنا وزارة الطاقة والمديرية المعنية بالموضوع ان المناقصات التي كانت تجرى داخل وزارة الطاقة قبل ادارة المناقصات، بنشر بيانات كل المناقصات السابقة والأرقام التي رست عليها لأن من حق كل مسوؤل أو مواطن الاطلاع عليها وابداء الرأي، وقد وعدنا الوزير بذلك وبأن هذا الأمر سيتم ان لم يكن الاَن فسيكون خلال بضعة أيام وهذه خطوة متقدمة”.

وتابع “طالبنا وزير الطاقة بأن يتم اجراء المناقصات اللاحقة كلها في ادارة المناقصات، هذه الادارة التي يترأسها الأستاذ جان العلية وهو المشهود له بالكفاءة والنزاهة والحرص الشديد على المال العام. إن ما نطلبه من وزارة الطاقة بالذهاب الى ادارة المناقصات ينسحب على كل الوزارات والادارات والمصالح والمؤسسات العامة والمستقلة لكي تكون هذه المناقصات شفافة لا أن تتم بطرق ملتوية دفعنا ثمنها كثيرا من أموال اللبنانيين في السنوات الماضية، ونعتبر أن ادارة المناقصات هي الادارة المخولة القيام بهذه المهمة الى حين نفاذ قانون الشراء العام الذي أقره المجلس النيابي منذ فترة وجيزة وأي مناقصة تتم في أي مكان خارج ادارة المناقصات تضع أصحابها في موضع الشبهة والاتهام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام