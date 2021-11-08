الشيخ ياسين: سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض المرجعيات تزيد حالة الانقسام في البلد

تمنى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين ان تكون زيارة وفد الجامعة العربية الى لبنان بداية خروج لبنان من ازمته الاقتصادية والسياسية ومؤشر على انطلاق عمل الحكومة للقيام بواجبها الاصلاحي والاداري.

وخلال تصريح له قال الشيخ ياسين ان سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض المرجعيات وخاصة الدينية منها تزيد حالة الانقسام في البلد خاصة عندما تجيز الاعتراض على قاض هنا وتحرمه على قاض هناك فيما يجب على السلطة القضائية ان تتصرف بقانونية وموضوعية بلا اي تسييس او مصالح.

وقال إننا نستنكر التعرض لرئيس الحكومة العراقية ونتمنى على الشعب العراقي بكل مكوناته الالتفاف والتوحد للحفاظ على الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي على المشروع الصهيوامريكي التكفيري للحفاظ على وحدة العراق ومنع عودة قوى الارهاب التي تنفذ المخطط الصهيوامريكي بإضعاف العالم العربي ووضع اليد على خيراته خصوصا في سوريا والعراق ولبنان.

المصدر: بريد الموقع