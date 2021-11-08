الشيخ ياسين: سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض المرجعيات تزيد حالة الانقسام في البلد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 8 2021 - 12:40

الشيخ ياسين: سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض المرجعيات تزيد حالة الانقسام في البلد

منذ 19 mins 8 November، 2021
الشيخ علي ياسين
لبنان

تمنى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين ان تكون زيارة وفد الجامعة العربية الى لبنان بداية خروج لبنان من ازمته الاقتصادية والسياسية ومؤشر على انطلاق عمل الحكومة للقيام بواجبها الاصلاحي والاداري.

وخلال تصريح له قال الشيخ ياسين ان سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض المرجعيات وخاصة الدينية منها تزيد حالة الانقسام في البلد خاصة عندما تجيز الاعتراض على قاض هنا وتحرمه على قاض هناك فيما يجب على السلطة القضائية ان تتصرف بقانونية وموضوعية بلا اي تسييس او مصالح.

وقال إننا نستنكر التعرض لرئيس الحكومة العراقية ونتمنى على الشعب العراقي بكل مكوناته الالتفاف والتوحد للحفاظ على الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي على المشروع الصهيوامريكي التكفيري للحفاظ على وحدة العراق ومنع عودة قوى الارهاب التي تنفذ المخطط الصهيوامريكي بإضعاف العالم العربي ووضع اليد على خيراته خصوصا في سوريا والعراق ولبنان.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة