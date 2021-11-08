الهند: عدد الإصابات بفيروس زيكا يرتفع إلى نحو 90 في أحدث تفش له

كشفت إدارة الصحة بمدينة كانبور الهندية، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 89 شخصا، بينهم 17 طفلا، ثبتت إصابتهم بفيروس زيكا في زيادة لحالات الإصابة بالمدينة.

وأفاد الطبيب نيبال سينغ، كبير المسؤولين الطبيين بمقاطعة كانبور في أوتار براديش، أكثر الولايات الهندية سكانا، بأنه “ثمة زيادة في حالات الإصابة بفيروس زيكا والإدارة الصحية شكلة عدة فرق لاحتواء التفشي”، مكملاً “هناك امرأة حامل ونوليها اهتماما خاصا”.

هذا وتم رصد أول حالة إصابة بفيروس زيكا بالهند، في مدينة كانبور يوم 23 أكتوبر الماضي، وزادت الحالات خلال الأسبوع المنصرم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف فيروس زيكا الذي ينقله البعوض للمرة الأولى عام 1947 قبل أن يصل إلى مستوى الوباء في البرازيل عام 2015، عندما ولد آلاف الرضع مصابين بصغر الرأس، وهو خلل يجعل الأطفال يولدون برؤوس صغيرة وأدمغة غير مكتملة النمو.

المصدر: وكالة رويترز