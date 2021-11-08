ميقاتي التقى زكي: لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع السعودية ودول الخليج

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن “لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوة والتعاون”.

وأبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي خلال إستقباله قبل ظهر اليوم في السرايا، أن “الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على إضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت”.

وجدد “إلتزام لبنان كل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية”.

بدوره قال زكي : “استمعت من الرئيس نجيب ميقاتي الى موقف مهم وبغاية الايجابية عن العلاقة بين لبنان والمملكة التي ليس فقط يحرص عليها انما عكس لي مدى الحرص الموجود على صعيد البلد حول اقامة علاقات ايجابية وصحية مع المحيط العربي وتحديدا مع السعودية”.

أضاف: “زيارتي إلى لبنان هي في حد ذاتها مبادرة لوضع الأزمة بين لبنان والخليج على الطريق الصحيحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام