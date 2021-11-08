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November 8 2021 - 08:58

إصابة شاب خلال مواجهات في نابلس واعتقالات واسعة في مدن متفرقة بالضفة المحتلة

منذ 5 mins 8 November، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شامخ حشاش من منزله في مخيم بلاطة شرق نابلس، والشاب محمد ربيع من بيت عنان شمال غرب القدس، والشاب يوسف صامد حماد من بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أبو سباع من جنين أثناء تواجده في الداخل المحتل، كما اعتقلت قوات الاحتلال يعتقل الأسير المحرر معتز وهدان من قرية رنتيس غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال حسين حلمي أبو شنب من مدينة طولكرم، وعبد الله صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله.

المصدر: فلسطين اليوم

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