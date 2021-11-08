بعد رفع “أرامكو” سعر بيع خامها.. سعر النفط يرتفع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2021 - 08:58

بعد رفع “أرامكو” سعر بيع خامها.. سعر النفط يرتفع

منذ 32 mins 8 November، 2021
ارتفاع اسعار النفط
السعودية - عربي وإقليمي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن رفعت شركة إنتاج النفط السعودية “أرامكو” سعر البيع الرسمي لخامها، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا في وقت تشح فيه الإمدادات.

وارتفع خام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 83.64 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 2% الأسبوع الماضي. وزاد الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.1% إلى 82.14 دولار بعد أن انخفض 3% تقريبا الأسبوع الماضي.

ورفعت “أرامكو” في وقت متأخر من الجمعة الماضية سعر البيع الرسمي لشهر كانون الأول/ديسمبر القادم لمشتري خامها العربي الخفيف في آسيا إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بارتفاع 1.40 دولارًا عن الشهر الجاري.

وقالت “إيه.إن.زد ريسيرش” في مذكرة إن خطوة “أرامكو” تدل على أن “الطلب لا يزال قويا”، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المنتج العضو بأوبك ومصدرو نفط رئيسيون آخرون كبح الإمدادات.

المصدر: روسيا اليوم

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