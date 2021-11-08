إيران تصدر 110 ملايين دولار من السجاد الآلي في نصف سنة

أكد مساعد وزير التجارة والصناعة الإيراني، تسجيل صادرات السجاد الآلي 110 ملايين دولار في النصف الأول من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2021.

وأوضح “مهدي صادقي نياركي” مساعد شؤون الصناعات بالوزارة على هامش زيارته لمعرض طهران الدولي للمفروشات بمشاركة 100 شركة محلية وأجنبية ، بأنه تم تصدير 28 ألف طن سجاد آلي بقيمة 110 ملايين دولار في النصف الأول، بجانب 10 آلاف طن موكيت بـ7 ملايين دولار.

ولفت إلى أن صادرات العشب الصناعي تضاعفت 9 مرات من حيث الكمية، مؤكدا أن غالبية المفروشات توجهت إلى آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا.

وبيّن أن بالنصف الأول تم إنتاج 41 مليون متر مربع سجاد آلي و66 مليون متر مربع موكيت و3800 متر مربع عشب صناعي في البلاد

المصدر: مواقع اخبارية