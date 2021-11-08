حدوث ‘أطول خسوف جزئي للقمر’ في القرن الحالي..هذا موعده!

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن العالم سيشهد أطول خسوف جزئي للقمر في القرن الحالي، مع رؤية واضحة في أمريكا الشمالية.

وأوضحت الوكالة أن الخسوف يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 3 ساعات و28 دقيقة، حيث سيظهر خلالها 97٪ من القمر باللون الأحمر ، مضيفة أنه من المحتمل أن يكون هو أطول خسوف في القرن الحالي، بين عامى 2001 و2100.

وحسب ناسا، ستمر الأرض بين الشمس والقمر في الساعات الأولى من يوم 19 نوفمبر، لتلقى بظلالها على القمر الأخير.

وأضافت وكالة الفضاء، أن الخسوف سيبلغ ذروته في الساعة 4 صباحا بالتوقيت الشرقى، مشيرة إلى أن الكسوف فى 18 و19 نوفمبر، وسيتمكن الناس في جميع أنحاء العالم من إلقاء نظرة خاطفة في أوقات مختلفة، اعتمادا على مناطقهم الزمنية.

وفقا لوكالة ناسا، سيتمكن المحققون الليليون على الساحل الشرقي للولايات المتحدة من الحصول على أفضل منظر من الساعة 2-4 صباحا بالتوقيت الشرقي.

المصدر: مواقع اخبارية