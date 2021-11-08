مصر.. افتتاح أكبر مصنع من نوعه في العالم في النصف الثاني من العام المقبل

أعلنت مصر عن تطوير وإنشاء مشروع مصنع “غزل 1″، الذي يعد “أكبر مصنع للغزل في العالم”، مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع مطلع النصف الثاني من العام المقبل.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في مصر خلال اجتماعه مع شركات المقاولات المنفذة للأعمال الإنشائية في مصانع الغزل والنسيج إن “تطوير وإنشاء هذا المشروع سيتم على مساحة 62.5 ألف متر تنفيذ شركة “غاما” للإنشاءات، وبقيمة تعاقدية تبلغ 780 مليون جنيه”.

وأكد “ضرورة إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، وذلك تمهيدا لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية”.

وتضمن العرض موقف تطوير مصنع غزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه تنفيذ الشركة الهندسية للأعمال المتكاملة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من 2022، وبالنسبة لتطوير مصنع غزل (6)، تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، ويتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية تبلغ 216 مليون جنيه.

أما مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر، تتولى أعمالها الإنشائية شركة “أوراسكوم” للإنشاءات بقيمة تعاقدية تبلغ 1.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار، والذي يضم 6 مصانع وهي: الغزل، النسيج، تحضيرات النسيج، الصباغة والتجهيز، التفصيل، البرم على مساحة نحو 175 ألف متر، تتولى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وتضمن العرض أيضا الموقف التنفيذي للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، حيث سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه تنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات.

المصدر: بوابة الوطن