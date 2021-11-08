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November 8 2021 - 00:58

الهند تعلن مقتل صياد بنيران البحرية الباكستانية

منذ 1 ساعة 7 November، 2021
الهند
أخبار دولية - الهند

أعلنت وسائل إعلام هندية أن”صيادا قتل وأصيب آخر بنيران البحرية الباكستانية التي استهدفت قاربهما قبالة سواحل ولاية كوجارات غربي الهند”.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية سونيل جوشي: “كان على متن القارب مجموعه من 7 أشخاص وأصيب صياد آخر بالحادث، وتم نقله إلى المستشفى”.

ونقلت قناة “NDTV” عن أحد المصادر: “تعتزم الهند إثارة هذا الحادث عبر القنوات الدبلوماسية.. لقد أخذنا هذا الحادث على محمل الجد، وسنناقش هذه المسألة دبلوماسيا مع الجانب الباكستاني.. هذه القضية قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب”.

المصدر: تاس

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