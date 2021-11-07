مناورات “ذو الفقار” تنطلق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

انطلاق مناورات “ذوالفقار 99” المشتركة للجيش الايراني جنوب البلاد

انطلقت صباح اليوم الخميس المرحلة الرئيسية للمناورات المشتركة “ذوالفقار 99” للجيش الايراني جنوب البلاد بكلمة السر “يا سيد الشهداء (ع)”. وتشارك في هذه المناورات التي تجري بقيادة مقر “ذوالفقار” للجيش الايراني وتستمر 3 ايام، قطع بحرية وغواصات ووحدات طيران تابعة للقوة البحرية ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر “خاتم الانبياء (ص)” للدفاع ...