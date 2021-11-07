مناورات “ذو الفقار” تنطلق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2021 - 21:48

مناورات “ذو الفقار” تنطلق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

منذ 1 ساعة 7 November، 2021
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

انطلقت في الجمهورية الاسلامية الإيرانية  مناورات “ذو الفقار” للجيش بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.

المصدر: قناة المنار

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