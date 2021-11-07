الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 وفيات و198 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأحد انه تم تسجيل 8 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و248 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة أنه “تم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة، و4 وفيات في محافظات الضفة”، وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “الخليل 37، بيت لحم 11، جنين 16، طوباس 4، ضواحي القدس 2، طولكرم 3، نابلس 8، رام الله والبيرة 14، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 101”.

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “الخليل 32، بيت لحم 8، جنين 18، طوباس 3، ضواحي القدس 3، طولكرم 2، نابلس 13، رام الله والبيرة 26، أريحا والأغوار 6، سلفيت 1، قلقيلية 4، قطاع غزة 132”.

المصدر: فلسطين اليوم