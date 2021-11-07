شادي السيد رئيسا لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2021 - 15:16

شادي السيد رئيسا لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي

منذ 47 mins 7 November، 2021
شادي سعد
لبنان

جرت الاحد في مقر اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي عملية انتخابيه تكميليه بلائحتان متنافستين الاولى مدعومة من تيار العزم والسعادة وتيار المردة واللائحة الثانية مدعومة من تيار الكرامة(وتم انسحاب مرشحين من تيار الكرامة).

وقد جرت العملية بحضور ممثلين عن النقابات العمالية والتي بلغت ١٨ نقابة وبحضور مندوبين عن وزارة العمل (بيوتر فلو , وعبدو بيضا ).

وبعد فرز الاصوات التي بلغت ٢٨ صوتا تم انتخاب رئيس لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقابي شادي السيد من قبل الاعضاء المنتخبين والنقباء الناخبين .

رئيس الاتحاد المنتخب شادي السيد وبعد اعلان فوزه، اكد في كلمة له “باستمرار الاتحاد العمالي بمتابعة كافة القضايا العمالية وعودة الحياة التجارية والاقتصادية الى سابق عهدها بهمة كافة النقابات”.

المصدر: اتحاد نقابات العمال والمستخدمين

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