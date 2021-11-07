الشيخ الخطيب استنكر محاولة اغتيال الكاظمي: عمل جبان يستهدف تخريب دول المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2021 - 13:32

الشيخ الخطيب استنكر محاولة اغتيال الكاظمي: عمل جبان يستهدف تخريب دول المنطقة

منذ 2 ساعة 7 November، 2021
الشيخ علي الخطيب
العراق - عربي وإقليمي

استنكر نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الأحد “محاولة اغتيال رئيس  مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي في عمل جبان يستهدف تنفيذ المشروع الصهيو أميركي في تخريب دول المنطقة، وفي مقدمها زعزعة الامن والاستقرار في العراق وضرب الوحدة الوطنية التي تشكل صمام امان لحفظ العراق وشعبه”.

ودعا الشيخ الخطيب “العراقيين الى نبذ الخلافات وتعزيز التعاون وحل المشاكل والازمات من خلال الحوار والتشاور بين مختلف المكونات السياسية والحذر من المؤامرات والفتن التي تنسجها الغرف السوداء خدمة للإرهاب الصهيوني والتكفيري”، سائلا “الله ان يحفظ العراق وشعبه من كل شر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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