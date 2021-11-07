كازاخستان: مقتل 6 أشخاص في حادث بمنجم فحم

قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان إن “6 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران، في حادث بمنجم فحم في مدينة أباي بمقاطعة قراغندا في غرب الجمهورية”.

وذكرت الوزارة أن “الحادث وقع في الساعة 09.30 بالتوقيت المحلي (06.30 بتوقيت موسكو) من يوم الأحد، بعد تسرب لغاز الميثان في المنجم”.

وتابعت الوزارة “كان هناك 64 عاملا في المنجم، عند وقوع الحادث، وتمكن 56 منهم من مغادرة المنجم بدون مساعدة”، وأشارت إلى أنه “فور وقوع الحادث، تم تنظيم عملية إنقاذ شارك فيها أكثر من 20 عنصرا و3 قطع من الآليات”، واوضحت “يجري التحقيق، لتحديد كل ملابسات وظروف الحادث”.

المصدر: روسيا اليوم