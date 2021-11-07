كوريا الشمالية تنظم مسابقة للمدفعية بالذخيرة الحية لتعزيز قدراتها الدفاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2021 - 09:50

كوريا الشمالية تنظم مسابقة للمدفعية بالذخيرة الحية لتعزيز قدراتها الدفاعية

منذ 1 ساعة 7 November، 2021
مدفعية كوريا الشمالية
أخبار دولية - كوريا الشمالية

كشفت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية أنه “تم تنظيم مسابقة للمدفعية بالذخيرة الحية لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، على النحو المنصوص عليه في سياسات النضال لحزب العمال الحاكم”.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن “المسابقة أقيمت السبت لتفقد كيف أجرت قوات المشاة الميكانيكية للجيش الشعبي الكوري الشمالي تدريباتها لزيادة القدرات القتالية المدفعية المتنقلة”.

في حين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يحضر الحدث، بينما أشرف عليه بارك جونغ تشون، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للحزب الحاكم.

وأوضحت الوكالة “بمجرد إصدار أوامر إطلاق النار من قبل قادة الوحدات المشتركة، تنافست المدافع على قصف وإبادة العدو المستهدف بدقة”، موضحة أن “الوحدة التي فازت بالمركز الأول حصلت على شهادة وميدالية وشارة المدفع المتميز”.

المصدر: روسيا اليوم

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