أربع فوائد صحية مذهلة لثمرة الكيوي

نصح عدد من خبراء التغذية بتناول فاكهة الكيوي؛ وذلك لاحتوائها على كنز صحي ثمين، كما أنها تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية.

وأشاروا إلى أن تناول الكيوي يعمل على تنشيط الجسم والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وبينوا أن هناك 4 فوائد صحية مذهلة يحصل عليها الجسم من ثمرة الكيوي، وهي:

صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، وذلك لأن الكيوي غني بالمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم، ويساعد استهلاكها بكمية مناسبة على توازن الجسم في الماء، وتنظيم معدل ضربات القلب والمحافظة على المعدل الغذائي لضغط الـدم.

وهناك فائدة مهمة بالنسبة لصحة الأمعاء لأن الكيوي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وتناول ثمرة واحدة يومياً من شأنه أن يحمي المعدة من مشاكل عديدة، كالإمساك أو الإسهال أو الانتفاخات.

وتحافظ ثمرة الكيوي على صحة العين، حيث إنها غنية باثنين من مضادات الأكسدة وهما اللوتين والزياكسانثين، المهمان جداً لصحة العين.

أما بالنسبة لعلاج فقر الـدم والأنيميا، وذلك لاحتوائها على فيتامين سي، ويساعد تناولها ضمن النظام الغذائي اليومي على تقليل فرص الإصابة بفقر الـدم، لأنها تعزز امتصاص الجسم.

المصدر: مواقع اخبارية