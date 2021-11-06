زاخاروفا: مشاهد ضرب المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي صادمة

أشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن مشاهد ضرب المهاجرين على حدود كرواتيا تظهر بوضوح كيفية تطبيق “المعايير العالية لحقوق الإنسان” في أوروبا.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها في “تلغرام” اليوم السبت: “منذ وقت ليس ببعيد، نشرت وسائل إعلام ألمانية تحقيقا مروعا ومقاطع فيديو من حدود الاتحاد الأوروبي. وتبين هذه المواد بوضوح كيف يجري ترجمة “معايير حقوق الإنسان العالية” و”المتفقة بشكل كامل مع القيم الأوروبية” في الممارسة العملية، عندما يتعرض مهاجرون من جنوب آسيا للضرب بالهراوات على يد رجال متيني البنية يرتدون زيا خاصا بدون شارات”.

وذكرت زاخاروفا أنه وفقا لتقارير إعلامية، يتم إنشاء فرق خاصة لإزاحة المهاجرين إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، تتكون من موظفين في الوحدات الخاصة للشرطة بدول التكتل.

وأضافت: “اكتشفت وسائل الإعلام أيضا أن الاتحاد الأوروبي قد خصص 532 مليون يورو لدول جنوب شرق أوروبا من أجل ما يسمى حماية الحدود. من الواضح أن جزءا من هذا المبلغ ذهب لتمويل هذه الفرق”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن “الكفاح اللاإنساني ضد تسلل المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي من خلال طردهم وتمويل ممارسات تدنس كل مبادئ حقوق الإنسان يوازيه إدخال آلاف اللاجئين من أفغانستان إلى أوروبا بطريقة ليست قانونية فحسب بل ورسمية”.

المصدر: وكالات