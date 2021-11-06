هدوء في بغداد بعد صدامات الجمعة.. والحالة الاحتجاجية متواصلة

يخيم الهدوء على العاصمة العراقية بغداد اثر يوم من الصدامات شهدته المنطقة الخضراء بين المحتجين على نتائج الانتخابات الاخيرة وقوات الأمن العراقية بعد قيام عناصرها بإحراق خيم المتظاهرين السلميين.

وكشفت مصادر طبية عن إصابة أكثر من مئة شخص من المحتجين والقوى الامنية بجراح بحسب بيان لوزارة الصحة العراقية والتي نفت بالمقابل سقوط شهداء.

وقد تهافت المتظاهرون بكثافة بعد استخدام قوات الأمن للقوة والرصاص الحي. وقد حمَّلت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الحكومة والمسؤولين الامنيين المسؤولية المباشرة عن سقوط عشرات الجرحى جراء المواجهات والوحشية التي عومل بها المتظاهرون السلميون.

الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي قال إنَّ الاعتداءات على المتظاهرين نفَّذها جهاز معيَّن من خارج القوة المكلَّفة بحفظ امن المنطقة الخضراء في بغداد.

ولدى تفقده خيم المتظاهرين التي أُحرقت، شدد الشيخ الخزعلي على أنَّ سلاح العصائب لا يرفع بوجه القوات الامنية، داعيا المتظاهرين إلى التزام السلمية خلال التظاهرات.

المصدر: قناة المنار