مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين بحادث سير مروع جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 6 2021 - 13:34

مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين بحادث سير مروع جنوب نابلس

منذ 1 ساعة 6 November، 2021
61864b664c59b72e766a7f09
عربي وإقليمي - فلسطين

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بإصابات وصفت بالبليغة نتيجة حادث سير وقع فجر اليوم السبت على جنوب نابلس، حسب بيان للشرطة الفلسطينية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بين مركبتين تحملان لوحات فلسطينية على الشارع الالتفافي قرب بورين وعلى الفور تحركت دورية الحوادث للمكان وباشرت إجراءاتها الفنية والقانونية.

وأضاف ارزيقات أن 4 مواطنين وصلوا للمشافي بمدينة نابلس وبعد وصولهم أعلن الأطباء عن وفاتهم فيما وصل مصابان آخران لتلقي العلاج وصفت إصابتاهما بالحرجة.

وأكد ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

Wg3R4

مصرع 6 عمال فلسطينيين في حادث سير قرب البحر الميت

لقي ستة عمال فلسطينيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة في حادث سير وقع صباح اليوم، الأحد، بالقرب من قرية فصائل في غور الأردن، حيث اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب صغيرة. وعُلم أن ضحايا الحادث هم عمال فلسطينيون من القدس وضواحيها، يعملون في مصنع “ماعوف” للدواجن في بيسان. وهرعت إلى مكان ...

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة