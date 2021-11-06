مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين بحادث سير مروع جنوب نابلس

مصرع 6 عمال فلسطينيين في حادث سير قرب البحر الميت

لقي ستة عمال فلسطينيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة في حادث سير وقع صباح اليوم، الأحد، بالقرب من قرية فصائل في غور الأردن، حيث اصطدمت شاحنة بحافلة ركاب صغيرة. وعُلم أن ضحايا الحادث هم عمال فلسطينيون من القدس وضواحيها، يعملون في مصنع “ماعوف” للدواجن في بيسان. وهرعت إلى مكان ...