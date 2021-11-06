شركة أسترالية تطلق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 6 2021 - 07:32

شركة أسترالية تطلق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية

منذ 27 mins 6 November، 2021
Bicycle Haydrogen
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

كشفت أستراليا عن أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية في العالم، بهدف الوصول إلى عالم خال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتهدف شركة “لافو” الأسترالية من خلال الدراجة، التي صنعت باستخدام مادة خفيفة الوزن، إلى جعل النقل لمسافات طويلة أمرا ممكنا.
ويتم تجهيز دراجة “لافو” بخزانات هيدروجين صغيرة تعمل على تشغيل الدراجة بطاقة نظيفة 100 بالمائة، وتتطلب حوالي عشر دقائق فقط للشحن، وتكفي لمسافة تبلغ حوالي 150 كيلومترا.
ويحول نظام تخزين الطاقة الخاص بالدراجة الكهرباء من الألواح الشمسية باستخدام محلل كهربي يقسم الماء إلى مكونات الهيدروجين والأكسجين، وينقلها إلى نظام تخزين طويل الأمد.

المصدر: مواقع اخبارية

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة