دراسة تكشف العلاقة بين البقع الظاهرة على لسان الإنسان ومرض السرطان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2021 - 07:32

دراسة تكشف العلاقة بين البقع الظاهرة على لسان الإنسان ومرض السرطان

منذ 2 ساعة 6 November، 2021
Tongue Cancer
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كشفت دراسة أجراها أطباء بريطانيون أن ظهور البقع الحمراء أو البيضاء على اللسان دليل على بداية تطور مرض السرطان في الفم.

وأوضح الأطباء في الدراسة التي نشرها موقع اكسبرس أن أبرز العوارض التي تشير الى بدء مرض سرطان الفم لدى الإنسان هي ظهور بقع حمراء وبيضاء وتقرحات لا تلتئم لأسابيع أو ظهور تورم غير طبيعي في الرقبة إضافة إلى التهاب الحلق أو الأذن المستمر وصولا إلى تغيرات في الأوتار الصوتية.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك أهمية قصوى لتذكر هذه العوارض التي تشير إلى بدء المرض وفي حال وجودها على الشخص التوجه إلى الطبيب الاختصاصي للمعاينة الطبية.

وسرطان الفم ورم خبيث يصيب الشفتين والأسطح الداخلية لتجويف الفم وكذلك الجزء الخلفي من البلعوم واللوزتين والغدد اللعابية كما يعد هذا المرض أكثر شيوعا عند الرجال وخاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما.

المصدر: روسيا اليوم

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