بعثة الأمم المتحدة إلى العراق تأسف لأحداث العنف التي شهدتها احتجاجات بغداد

أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، عن أسفها حيال أحداث العنف التي تخللت الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت البعثة في بيان عبر حسابها بموقع “تويتر” إن البعثة تعرب عن “أسفها لتصاعد العنف والإصابات التي أعقبت ذلك في بغداد اليوم”. وأضافت “ندعو الأطراف كافة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، وأن تبقى المظاهرات سلمية”.

وأعلن المحتجون مقتل 3 أشخاص خلال المواجهات، فيما أعلنت إصابة 125 شخصا، بينهم 27 مدنيا و98 من القوى الأمنية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في بغداد اليوم. وأكدت الصحة العراقية أنها لم تسجل أي إصابة بطلق ناري كما لم تسجل أي حالة وفاة حتى اللحظة.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وجه في وقت سابق من اليوم، بفتح تحقيق شامل يتضمن ملابسات الخاصة بتظاهرات اليوم الرافضة لنتائج الانتخابات، داعيا الأطراف السياسية إلي التهدئة واللجوء إلي الحوار.

وانطلقت اليوم الجمعة، مظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية، وطالبت بإعادة فرز الأصوات يدوياً.

المصدر: سبوتنيك