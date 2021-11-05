حركة حماس: قتل الاحتلال للطفل دعدس جريمة حرب مكتملة الأركان

نعى المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان “الشهيد الطفل محمد دعدس (13 عامًا) من مخيم عسكر الجديد بنابلس الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الصهيوني”.

وأضاف “قتل الاحتلال للطفل محمد دعدس، جريمة حرب مكتملة الأركان وهي استمرار لمسلسل الارهاب الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني”.

وتابع “هذه الدماء ستكون وقودًا لثورة شعبنا التي لن تهدأ إلاّ بتحقيق أهدافه بالانعتاق الكامل من الاحتلال وتحرير مقدساته والعودة إلى أرضه”.

واوضح قاسم انه “سيظل مطلوبًا من قيادة السلطة في رام الله وقف سياسة التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال والتوقف عن ملاحقة المقاومة؛ وهو السلوك الذي يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه ضد شعبنا والتي كان آخرها قتل الطفل محمد دعدس”.

المصدر: وكالة شهاب