فلسطينيون تصدوا لاعتداء للمستوطنين صهاينة في بلدة كفر قدوم بالضفة المحتلة

تصدى أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة الجمعة لاعتداء قام به مستوطنون صهاينة على القرية وحاولوا سرقة ثمار الزيتون.

وقالت مصادر فلسطينية إنه “خلال انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية باتجاه الشارع المغلق منذ (18 عاما)، قام مستوطنون بسرقة ثمار أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية الشمالية بالقرب من مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي القرية، ما اضطرهم الى تغيير مسلك سيرهم باتجاه المنطقة المستهدفة لحمايتها”.

وأضافت المصادر أن “العشرات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة ورددوا الهتافات الداعية لمقاومة الاستيطان ووقف اعتداءات المستوطنين المستمرة على الشجر والأرض والحجر”.

المصدر: فلسطين اليوم