وفد من حزب الله زار الشيخ جبري.. بالوحدة الإسلامية نواجه الهجمة الاستعمارية الصهيونية

استقبل الأمين العام لـ”حركة الأمة ” الشيخ عبد الله جبري الحمعة وفدا من حزب الله برئاسة مسؤول التبليغ في منطقة بيروت الشيخ ناصر الحركة، مهنئا بالمولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.

واكد المجتمعون على “أهمية العودة إلى الينابيع المحمدية المباركة في المسيرة الإنسانية، التي تقوم على العدل والمساواة، وحق الناس، كل الناس، في العيش بكرامة وتآخ وسلام، ورفض القهر، والظلم الذي يتجسد في أبشع صوره بالظلم اللاحق بفلسطين وأهلها، وما نشهده أيضا من جور وحقد يطال شعب اليمن، جراء عدوان التحالف السعودي الغاشم على هذا البلد العربي العريق”، وتابعوا “كل ذلك يتم خدمة لعدو الإنسانية الأكبر، المتمثل في الإمبريالية الأميركية التي تعتبر الشيطان الأكبر الذي لا تقف شهوته وإجرامه عند حدوده ويبقى كل همه السيطرة على خيرات الشعوب وثروتها ونهبها”.

وأشار المجتمعون الى أن “الآف التريليونات من الدولارات التي صرفت في الحرب الأميركية – الصهيونية والرجعية والإرهابية التكفيرية على سورية والعراق وليبيا واليمن، وفي كثير من الأمكنة في العالم، بإمكانها أن لا تبقي فقيرا ومحتاجا في العالم، لو استخدمت في مجال التنمية ومحاربة الفقر والتصحر”.

وشدد المجتمعون على أن “الوحدة الإسلامية تبقى الهدف الأساسي لمواجهة الهجمة الاستعمارية – الصهيونية على أمتنا ولحشد الإمكانات والطاقات للمواجهة من أجل عملية بناء وتنمية حقيقية ومن أجل الإنسان وسعادته، ولنكون خير أمة أخرجت للناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام