حبة جديدة من “فايزر” لعلاج كورونا فعالة بنسبة 89% – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2021 - 15:32

حبة جديدة من “فايزر” لعلاج كورونا فعالة بنسبة 89%

منذ 55 mins 5 November، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت شركة فايزر، اليوم الجمعة، أنّ الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى “كوفيد – 19” تظهر بأنها “عالية الفعالية”.

ونجح الدواء الذي أطلق عليه “باكسلوفيد” بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بكوفيد والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.

ويُذكر أنّ بيانات أظهرت أنّ فاعلية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا انخفضت إلى 47%، بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية في دراسة استندت إليها وكالات صحية أميركية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من اللقاح.

المصدر: الميادين

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